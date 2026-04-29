В Ростове прошел фестиваль экологии и творчества «Экопоколение»

В Ботаническом саду Южного федерального университета прошел шестой фестиваль экологии и творчества «Экопоколение». Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Молодежь и дети», а также комплексной программы развития молодежной политики ЮФУ «Открывай. Создавай. Объединяй», ставшей победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций в 2025 году.
Организаторами фестиваля выступили комитет по молодежной политике Ростовской области, Донской волонтерский центр и Южный федеральный университет.
Фестиваль представил формат открытого пространства и включил несколько видов активностей. Среди них — субботник в рамках Всероссийской акции «Мы за чистоту» на территории Ботанического сада ЮФУ. Участники — активные волонтеры донского региона, команды структурных подразделений университета, представители муниципальных образований Ростовской области, сотрудники и выпускники Центра аграрного лидерства «Молодежная станица Дон» — провели уборку территории от мусора, сухих кустарников и деревьев, а также занялись побелкой деревьев.
На тематических площадках фестиваля участники познакомились с технологиями творческой переработки вторсырья, изготовили сувенирные и декоративные изделия, посетили экологические мастер-классы, а также в игровой форме узнали о волонтерской деятельности в сфере экологии и способах переработки отходов.
Впервые в рамках фестиваля прошел региональный фестиваль «Студенческая семья», что расширило тематику и аудиторию события.
Для гостей были открыты пространства ресурсного центра добровольчества «Донволонтер», зоны экологических объединений Ростовской области с презентацией лучших практик по лесопосадке, осознанному потреблению и раздельному сбору отходов, а также площадка проекта «Волонтеры формирования комфортной городской среды» и инициатив по сохранению культурного наследия. Волонтеры рассказали, что каждый житель Дона может внести свою лепту в формирование комфортной среды, именно сейчас идет активное голосование за объекты, которые планируется благоустроить в ближайшие годы в рамках нацроекта «Инфраструктура для жизни». Проголосовать можно по ссылке zagorodsreda.gosuslugi.ru.
— Фестиваль объединил волонтеров и экоактивистов из разных уголков Ростовской области. Гости присоединились к Всероссийской неделе субботников «Мы за чистоту!» и облагородили территорию Ботанического сада. Приятно отметить, что многие участники пришли целыми семьями и учебными коллективами — это говорит о растущем интересе к экологическим инициативам, — прокомментировал председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Олег Отроков.
Шестой фестиваль экологии и творчества «Экопоколение» подтвердил роль значимой региональной площадки для развития экологического добровольчества, просвещения молодежи и формирования бережного отношения к природе через творчество и совместные действия.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.