В Ростове прошел фестиваль экологии и творчества «Экопоколение»

Для гостей были открыты пространства ресурсного центра добровольчества «Донволонтер», зоны экологических объединений Ростовской области с презентацией лучших практик по лесопосадке, осознанному потреблению и раздельному сбору отходов, а также площадка проекта «Волонтеры формирования комфортной городской среды» и инициатив по сохранению культурного наследия. Волонтеры рассказали, что каждый житель Дона может внести свою лепту в формирование комфортной среды, именно сейчас идет активное голосование за объекты, которые планируется благоустроить в ближайшие годы в рамках нацроекта «Инфраструктура для жизни». Проголосовать можно по ссылке zagorodsreda.gosuslugi.ru.