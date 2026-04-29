«Попкорновую» болезнь легких начали распознавать по новым симптомам в России

Врачи в России начали выявлять «попкорновую болезнь легких» не только по характерному звуку при дыхании, но и по другим симптомам.
Как пояснила Татьяна Ким, теперь внимание обращают на одышку, сухой кашель, свистящее дыхание, быструю усталость, учащенное сердцебиение и проблемы со сном. В тяжелых случаях может не хватать кислорода.
Диагноз ставят после осмотра и обследований. Используют компьютерную томографию, которая показывает изменения в легких, а также тесты дыхания, чтобы понять, как работают легкие.
Если случай сложный, могут назначить дополнительные анализы и биопсию.
Параллельно обсуждаются меры в отношении самих электронных сигарет. Сообщается, что государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала идею полного запрета вейпов, электронных сигарет и жидкостей для них.
По имеющимся данным, по итогам заседания может быть подготовлен законопроект. Отмечается, что ранее рассматривалось ужесточение контроля за рынком, однако участники обсуждения высказались за более жесткий вариант — полный запрет продукции.
