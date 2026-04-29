В Хабаровске ко Дню Победы пройдет фестиваль по Канкирю каратэ

В Хабаровске 2 мая проведут фестиваль по Канкирю каратэ, приуроченный ко Дню Победы. Соревнования пройдут в спорткомплексе «Родник здоровья» на улице Урицкого, 23/1 и начнутся в 10:00, анонсировали в городской администрации.
Фестиваль соберёт спортсменов разных возрастов и уровней подготовки. Зрителям покажут не только поединки, но и прикладные элементы — от самообороны до техник с использованием ножа. Организаторы делают ставку на зрелищность и разнообразие форматов.
Канкирю каратэ считается современным направлением единоборств, в котором сочетаются ударная техника, борьба и элементы работы с оружием. Бои проходят в полноконтактном формате, но с защитой, что позволяет сохранять динамику и при этом снижает риск травм. Отдельное внимание будет уделено комбинированным поединкам — здесь спортсмены используют техники, близкие к киокушину и борьбе.
Организаторы рассчитывают, что фестиваль станет не только спортивным событием, но и частью праздничной программы к годовщине разгрома фашистской Германии. Горожан приглашают прийти поддержать участников и познакомиться с одним из самых динамичных видов единоборств.