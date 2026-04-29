Должен был оказаться на Украине: Соловьев раскрыл, кто внес главный вклад в освобождение археолога Бутягина

Совместные усилия российских и белорусских дипломатов дали результат — власти Польши освободили российского археолога Александра Бутягина, задержанного в стране по запросу Киева. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьёв.
«Очень важно, конечно, что сегодня в рамках обмена задержанными с Белоруссией Польша освободила российского историка Бутягина, которого должны были экстрадировать на Украину. Это, бесспорно, дипломатическая победа России и Белоруссии», — заявил журналист.
Накануне, 28 апреля, на погранпереходе «Переров — Беловежа» на белорусско-польской границе состоялся обмен задержанными. Пять лиц, осуждённых за шпионаж, Россия и Белоруссия обменяли на пятерых граждан, задержанных в странах Евросоюза. Среди них был и заведующий отделом античной археологии Государственного Эрмитажа Александр Бутягин.
Позже ФСБ показала видео обмена Бутягина и гражданки РФ на молдавских разведчиков.
После этого глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что Польша освободила российского историка Александра Бутягина, которого должны были экстрадировать на Украину. Варшава приняла это решение в рамках обмена с Белоруссией.
В Госдуме освобождение российского учёного Александра Бутягина из польской тюрьмы назвали победой здравого смысла и справедливости. Этот результат стал возможен благодаря высокопрофессиональной работе дипломатов и специальных служб, подчеркнули депутаты.
В Государственном Эрмитаже раскрыли ближайшие планы российского учёного. Отмечается, что освобождённый российский археолог Александр Бутягин в скором времени продолжит свою научную и просветительскую работу.
Родные Бутягина крайне эмоционально отреагировали на новости об освобождении учёного, описав свои эмоции фразой «истерическая эйфория».
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский добавил, что после освобождения Бутягин пребывает в Белоруссии и в скором времени вернётся в родную страну. Уточняется также, что Бутягин чувствует себя хорошо, никаких недомоганий нет, однако учёный всё ещё не верит, что эпопея с политически мотивированным задержанием в Европе закончилась.