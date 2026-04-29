Андрей Малахов продал работу выпускника ПГНИУ за 800 тысяч рублей

В Москве историческое пространство «Елисеевский» 13 апреля стало местом проведения благотворительного аукциона фонда Cosmoscow. Лицитатором аукциона стал известный телеведущий Андрей Малахов.
Одним из лотов стала работа современного художника из Перми Славы Нестерова «Две звезды». Ее купили за 800 тыс. руб. Она вошла в топ-5 продаж с самым высоким чеком.
В пресс-службе ПГНИУ сообщили, что пермяк является выпускником экономического факультета вуза. Затем он продолжил обучение в Институте современного искусства Иосифа Бакштейна и Британской высшей школе дизайна.
Работа «Две звезды» состоит из двух частей, выполненных из дерева, металла с использованием гравировки, бумаги и карандаша. В фонде Cosmoscow дополнили, что художник опирается на две важные традиции русской культуры — пермский звериный стиль и пермскую деревянную храмовую скульптуру. Личная история художника переплетается с культурной памятью в выгравированных узорах народной вышивки.