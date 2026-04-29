Офицер из Хабаровска спас колонну с боеприпасами от украинских БПЛА

Военнослужащий из Хабаровского края старший лейтенант Илья Сапрыкин во время выполнения боевой задачи уничтожил вражеский дрон и довёл груз с боеприпасами до позиции, несмотря на атаку. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Офицер вместе с сослуживцем занимался подвозом боеприпасов и продовольствия для миномётной батареи. В пути их транспорт попал под удар FPV-дрона, который представлял прямую угрозу и для людей, и для груза.
Сапрыкин не растерялся и открыл огонь из стрелкового оружия. Дрон удалось уничтожить на безопасном расстоянии — это позволило избежать взрыва и сохранить жизнь личному составу.
После атаки военнослужащий продолжил движение и в срок доставил груз на огневую позицию. Благодаря этому миномётная батарея не прерывала работу и оставалась обеспеченной всем необходимым.
За проявленные действия Илья Сапрыкин награждён медалью Суворова.