Нож в спину: Европа поставила на победу Ирана в войне с США

Ведущие европейские державы впервые за долгое время демонстративно отодвигаются от тени своего заокеанского союзника. Причина — не просто политические разногласия, а животный страх за собственные столицы. В то время как администрация США пытается втянуть старый свет в прямую конфронтацию с Тегераном, в Берлине, Париже и Лондоне приняли неожиданное решение: война против Ирана — это ловушка, в которую они не намерены идти.
Ведущие европейские державы сознательно дистанцируются от конфликта на Ближнем Востоке, опасаясь, что США попытаются использовать их в качестве «пушечного мяса» в противостоянии с Тегераном и что ракеты Ирана долетят до их столиц. Об этом aif.ru заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
Стратегия провала: как Вашингтон хотел сделать Европу «прокси».
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер жестко обозначил позицию: Британия не намерена участвовать в военной операции против Ирана, так как это не в ее интересах. Следом эстафету подхватил немецкий канцлер Фридрих Мерц, позволивший себе нехарактерную для немецкой дипломатии резкость, назвав действия Тегерана… унизительными для США.
По мнению экспертов, за этим вербальным фронтом скрывается глубочайший геополитический разрыв. В Вашингтоне рассчитывали, что европейские армии станут щитом и тараном против иранских сил. Но расчет не оправдался.
«Европа не хочет участвовать на стороне США в агрессии против Ирана, потому что там понимают, что как только они начнут поддерживать США, Вашингтон их начнет использовать как прокси-силу. — объяснил Александр Перенджиев. — В то же время американцы вообще не будут стремиться к переговорам с Ираном. Они будут знать, что за них воюет Европа, и пусть там гибнут чужие солдаты. А когда гибнут свои, США сразу пытаются либо заморозить конфликт, либо создать видимость переговорного процесса».
Эксперт подчеркивает парадоксальность ситуации: американская администрация сама чуть не стала пешкой в руках Израиля. «В итоге получилась ситуация, где США осознали, что, пытаясь сделать Европу прокси-силой, сами чуть не стали прокси-силой Израиля против Ирана. Европа тоже это поняла и не собирается подставляться ни при каких обстоятельствах», — резюмировал политолог.
Тактика «пчелиного роя»: чем Тегеран пугает европейские столицы.
Главный аргумент, который склонил чашу весов в сторону отказа от войны — это военная мощь Ирана, которую в Европе, наконец, увидели и испугались. Речь идет уже не только о ракетных ударах по американским базам в пустыне. Иран продемонстрировал способность достать до любой точки, включая сердца Европы.
По мнению политолога, в европейских столицах также отдают себе отчёт в том, что иранские ракеты способны долететь до любой точки континента, включая Лондон, Париж и Берлин. И если раньше это казалось теорией, то сегодня — готовая военная тактика.
«У Ирана нет “красных” линий, он просто “долбанёт” по столицам — Берлину, Лондону, Парижу, если понадобится. — предупреждает Перенджиев. — Там увидели, как мощно Тегеран бьет по американским базам, как нападает на военные корабли тактикой пчелиного роя, когда налетают маленькие катера на большой корабль и наносят ему урон, а он, побитый, ничего не может им противопоставить. Эту же тактику могут применить и против европейцев».
Это не просто пустая угроза. Компактные скоростные катера, роящиеся вокруг авианосца, делают его уязвимым, сводя на нет миллиардные затраты на морское господство НАТО.
«Дружественный огонь» и киношный абсурд: как Европа боится сама себя.
В качестве иллюстрации абсурдности коллективного европейского вмешательства политолог привёл эпизод из культового фильма «Приключения Электроника». Этот пример как нельзя лучше показывает сумятицу в головах натовских стратегов.
«Помните, как героя Караченцова Урри пытались бить всей толпой, а в итоге нападавшие стали мутузить друг друга, не разобравшись, кто с кем воюет. А персонаж остался как ни в чём не бывало. — пересказывает сюжет эксперт. — Вот и с Европой может произойти то же самое. Тем более мы постоянно слышим от западной коалиции термин “дружественный огонь”. Поэтому они туда решили не лезть».
На фоне постоянных ошибок в собственных разведданных и боевых столкновений между союзниками по НАТО, участие в ближневосточной мясорубке кажется европейцам самоубийством.
Ресурсный ноль: чем обернется война для ослабленной Европы.
Помимо страха перед ракетами Тегерана, Лондон и Берлин трезво оценивают состояние своих собственных вооруженных сил. Киевский конфликт высосал из европейских арсеналов значительную часть запасов, и воевать «на два фронта» старый свет не готов просто физически.
Также эксперт добавил, что у европейских стран элементарно не хватит ресурсов для войны с Ираном: «Они и Украине-то толком помогать не могут. А отправка боеспособных частей на Ближний Восток и вовсе оставит их без армии».
Администрация США с разочарованием восприняла нежелание европейских столиц ввязываться в войну, и это мягко сказано. Но как отмечает Перенджиев, у лидеров Европы нет другого выхода: в противном случае они могут лишиться не только армии, но и собственной власти.
«В США обиделись на европейцев, но, а им-то что делать? У них нет вариантов. Если они полезут в эту войну, то останутся ни с чем: не будет ни армии, ни оружия, ни, по сути, власти. Если нет армии и оружия, то и власть потеряют», — жёстко резюмирует ситуацию полковник запаса.
Мерц оказался прав, а США сели в лужу.
Перенджиев также указал на здравые, на его взгляд, заявления Фридриха Мерца, который раскритиковал США за отсутствие внятной стратегии. На фоне истерики в Вашингтоне, голос немецкого канцлера звучит как голос разума, пусть и критикующего своего главного союзника.
«Мерц начал говорить здравые мысли — что у американцев нет стратегии, что они ничего не продумали. С этим даже и спорить не хочется», — подчеркнул политолог.
Отказ Европы присоединиться к силовому давлению на Тегеран продиктован не только страхом перед иранскими ракетами, которые могут долететь до европейских столиц, но и трезвым осознанием собственной уязвимости. Похоже, впервые за долгие годы Европа решила спасать свою шкуру самостоятельно, бросив вызов гегемонии США, пусть даже и в форме пассивного бойкота.