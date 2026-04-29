Украл брендовую куртку: в Красноярске будут судить вора за кражу в наркодиспансере

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске перед судом предстанет мужчина, укравший дорогую куртку из наркодиспансера.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске перед судом предстанет мужчина, укравший дорогую куртку из наркодиспансера.

Инцидент произошел в феврале. В полицию обратился 17-летний юноша и сообщил, что у него пропала куртка. Сотрудники быстро установили подозреваемого и задержали его — им оказался местный житель 1978 года рождения.

Как выяснили правоохранители, мужчина пришел в медицинское учреждение в Железнодорожном районе по личным делам. Когда он уже собирался уходить, по дороге к гардеробу заметил на подоконнике куртку известного бренда. Он осмотрел вещь и позже объяснил, что она ему «визуально понравилась и подошла по размеру».

После этого мужчина забрал куртку, а затем взял свою одежду из гардероба и спокойно вышел из здания. Дома он показал обновку жене, сказав, что просто нашел ее.

Полицейские провели обыск у подозреваемого, изъяли похищенную куртку и вернули ее владельцу.

Красноярцу грозит до пяти лет лишения свободы.