В Иркутской области утвердили три автомобильных туристических маршрута

На национальном туристическом портале путешествуем.рф разместили три официальных автомаршрута Приангарья. Как сообщили КП-Иркутск в областном правительстве, регион развивает автотуризм в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».
— Месяц остается до старта летнего туристического сезона. Структура турпотока в регионе меняется — все больше путешественников выбирают автотуризм. Эта тенденция соответствует общероссийской, популярность путешествий на автомобиле растет. Благодаря участию в нацпроекте активно развиваем данное направление.
Самый длинный маршрут внутри одного региона — «Иркутск — Байкал — БАМ» — растянулся на 1723 километра и рассчитан на десять дней. Он стартует в областном центре, проходит через 17 населенных пунктов и финиширует в Усть-Куте. Второй, под названием «БАМ туристический», короче на 1100 км. Третий — классический маршрут выходного дня «С улиц Иркутска — навстречу Байкалу» — ведет вдоль байкальского побережья.
По поручению главы региона также разрабатывают автомаршрут «Иркутская область — область молодых» через ключевые молодежные локации. Путешественник может гибко выстраивать поездку даже по утвержденным схемам, именно эта свобода делает автотуризм самым привлекательным форматом для знакомства со страной.