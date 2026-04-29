Гидравлические испытания пройдут во Владивостоке с мая по июнь в 4 этапа

Информацию о проведении весенне-летних гидравлических испытаний во Владивостоке опубликовали Приморские тепловые сети (АО «ДГК»). Гидравлическую опрессовку магистральных тепловых сетей планируют проводить с 12 мая по 22 июня в несколько этапов, при этом горячее водоснабжение поочередно ограничат в разных районах города.
На первом этапе, с 12 по 18 мая, ограничение горячей воды затронет жителей Ленинского района, которые получают коммунальную услугу от соответствующего теплоисточника, в том числе на участке Фадеевской теплотрассы.
В рамках второго этапа, запланированного на период с 18 по 25 мая, ГВС временно отключат во Фрунзенском районе, части Ленинского, а также в части Первореченского района, которые запитаны от Владивостокской ТЭЦ-1.
Третий этап назначен на 25 мая — 3 июня: в это время испытания Голдобинской теплотрассы повлияют на потребителей в Первомайском районе, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-2.
Четвертый этап пройдет с 3 по 10 июня и коснется абонентов, подключенных к ТЭЦ «Восточная», в том числе в Первореченском районе.
На пятом этапе, с 15 по 22 июня, временное отсутствие горячей воды ожидают в Советском районе и части Первореченского, где потребители получают коммунальную услугу от объединенной котельной, включающей котельные «Северная» и «Вторая Речка».
Подробный адресный перечень домов, сроки отключений по каждому теплоисточнику и полную разбивку по этапам опрессовки разместили на официальном сайте АО «ДГК».