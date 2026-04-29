Самолёт из Хабаровска вернулся в аэропорт из-за поломки

В Хабаровске самолёт, выполнявший рейс в Николаевск-на-Амуре и Охотск, вскоре после взлёта был вынужден вернуться в аэропорт вылета. На борту находились 37 человек вместе с экипажем.

По предварительным данным, уже в воздухе экипаж заметил признаки возможной технической неисправности и запросил посадку. Решение приняли оперативно, чтобы избежать рисков.

Посадка прошла спокойно, без происшествий. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, аэропортовые службы отработали в штатном режиме.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Специалисты выясняют, в каком состоянии было воздушное судно перед вылетом и насколько корректно были соблюдены все процедуры безопасности.

«Организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полётов, также контролируется соблюдение прав пассажиров», — прокомментировала hab.aif.ru старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.