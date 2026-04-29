Почти 70% опрошенных россиян считают, что ИИ делает людей ленивее и глупее

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Почти половина россиян считают, что у искусственного интеллекта больше минусов, чем плюсов, причем 69% уверены, что его использование делает людей более глупыми и ленивыми. Результаты опроса предоставила ТАСС девелоперская компания «Сумма элементов», которая занимается офисной недвижимостью.
Компания проводила исследование, чтобы оценить отношение потенциальных клиентов к новой технологии. Оно прошло в сервисе опросов на платформе VK, в нем приняли участие более 1 тыс. человек по всей стране.
«Главным преимуществом ИИ респонденты назвали помощь в рутинных задачах — так считают 38% опрошенных. Еще 10% полагают, что ИИ делает сотрудника продуктивнее, а 7% видят пользу для бизнеса в экономии. Однако, почти каждый второй (45%) уверен, что у ИИ больше минусов, чем плюсов. Среди недостатков лидирует опасение, что доступ к ИИ делает людей ленивее и глупее — так ответили 69% участников», — говорится в материалах опроса.
Добавляется, что среди недостатков искусственного интеллекта 21% респондентов отметили то, что ИИ часто ошибается и выдает неактуальную информацию. Еще 7% считают, что технологии убивают творчество и креативность, а 3% беспокоит, что новый инструмент ставит под вопрос необходимость образования.
«Почти треть (32%) опрошенных относятся к ИИ положительно: технологии помогают им выполнять задачи быстрее. Почти столько же (29%) относятся к ИИ нейтрально, пока это не мешает и не угрожает их зарплате. При этом 7% респондентов опасаются, что искусственный интеллект со временем заменит их или обесценит их труд. Еще 32% заявили, что в их сфере ИИ бесполезен», — отметили в компании.
Коммерческий директор ГК «Сумма элементов» Максим Лучников, подводя итоги исследования, отметил, что, судя по его результатам, жители РФ уже видят в искусственном интеллекте помощника, но пока не считают его конкурентом. Люди ценят технологии за скорость и избавление от рутины, но не готовы полностью на него положиться.