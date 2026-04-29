Губернатор Демешин отчитается о работе правительства за 2025 год

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин 29 апреля 2026 года выступит с отчётом о результатах деятельности регионального правительства за прошедший год. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Глава региона намерен рассказать не только о достижениях, но и обозначить приоритеты и задачи на ближайшее будущее. «Что нужно сделать, чтобы улучшить жизнь наших граждан и решить их проблемы», — написал он в своём канале.
Дмитрий Демешин также поблагодарил депутатский корпус за совместную работу. В 2025 году он внёс на рассмотрение Законодательной Думы края 60 законодательных инициатив, которые были поддержаны парламентариями. «И всё это мы делаем вместе — для людей», — подчеркнул губернатор.
Он напомнил слова Президента Владимира Путина о том, что людей не обманешь и им важно реально сделанное. «Для Хабаровского края — оплота России на Восточных рубежах — это особенно верно! И потому заботу власти должен чувствовать каждый наш житель — ведь, как не раз говорил: окраин у нас нет», — заявил глава региона.
Запись отчёта покажут на телеканалах: «Губерния» — 29 апреля в 19:45 и 30 апреля в 12:10; «6 ТВ» — 29 апреля в 21:00; «Хабаровск» — 29 апреля в 19:30, 30 апреля в 07:30, 12:30 и 2 мая в 18:30.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru