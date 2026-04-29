Секретная операция: археолог Бутягин узнал о свободе в последний момент

Ученый, российский археолог Александр Бутягин был задержан в Польше в декабре 2025 года по запросу Киева. Украинская сторона обвинила археолога в незаконных раскопках на территории древнего города Мирмекий в Керчи. Польша готовилась экстрадировать россиянина на Украину, где его мог ждать показательный суровый приговор. В результате переговоров с участием спецслужб семи стран Бутягина и супругу российского военнослужащего из миротворческого контингента в Приднестровье обменяли на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.
О том, как готовилась операция по обмену, в каких условиях ждал решения своей судьбы российский ученый, рассказал aif.ru правозащитник Иван Мельников.
В обстановке строгой секретности.
По словам правозащитника Ивана Мельникова, о своём освобождении Бутягин узнал непосредственно в день обмена.
«Думаю, что он узнал об этом в последний момент. Обычно при таких процедурах ты до последнего можешь только что-то предполагать. Но пока не выведут уже на границу, уверенности быть не могло», — отметил собеседник издания.
Мельников пояснил, что подобные операции всегда проходят в обстановке строгой секретности.
«Такие операции, которые проводятся по обмену, они организуются в секретном режиме. Бывает, что уведомляют адвокатов. Например, если говорить про США, бывает, что заранее могут сообщить, может адвокат узнать, что там его подопечный пропал с радаров, грубо говоря. Могут уведомить министерство юстиции, но это уже только тогда, когда человека физически вывезли из тюрьмы», — уточнил он.
Польская тюрьма: лучше, чем в Азии, но нарушений хватает.
Правозащитник описал условия содержания россиянина на протяжении четырёх месяцев.
«Польская тюрьма само по себе место не очень хорошее, мягко говоря. В ЕСП находится на рассмотрении большое количество дел по вопросу нарушения прав и условий содержания против Польши. Безусловно, там, наверное, лучше, чем в подобных заведениях ряда стран Азии, Таиланда, Мьянмы, Шри-Ланки, где люди в камерах спят на полу. В польских тюрьмах кровати есть, но и нарушений достаточно. Нет должного медицинского ухода, вызывают нарекания вопросы питания, обстановка внутри тюрьмы. В Польше достаточно регулярно совершаются преступления со стороны одних заключённых по отношению к другим», — рассказал Мельников.
Политический подтекст задержания Бутягина.
Особый акцент правозащитник сделал на том, что само решение о передаче Бутягина Украине было недопустимым.
«Основной момент, на который нужно обратить внимание, это то, что он там, в принципе, содержаться не должен был, потому что это решение о его выдаче Украине было незаконным, абсолютно недопустимым с точки зрения норм международного права, когда в стране есть угроза в связи с преследованием человека по политическим мотивам. А это было явно, что Бутягина преследовали именно по политическим мотивам», — подчеркнул Мельников.
Главное — восстановить здоровье.
Тюремное заключение не прошло бесследно для здоровья учёного. По словам Мельникова, сейчас Бутягину предстоит пройт проверку состояния организма и реабилитацию после четырех месяцев в стрессовой ситуации.
«Насколько мне известно, у него были определённые вопросы, связанные со здоровьем. Нахождение в тюрьме явно не способствовало тому, чтобы человек лучше себя стал чувствовать. Ему сейчас, конечно, предстоит реабилитация. Человек пережил огромный стресс, он опасался, что там может очень плачевно для него все закончиться», — добавил собеседник aif.ru.
Что случилось с Бутягиным.
Российского ученого Александра Бутягина задержали в декабре 2025 года в Варшаве, где он оказался транзитом, возвращаясь после серии поездок с лекциями.
Польские власти действовали по запросу Киева. В марте суд в Варшаве удовлетворил ходатайство о его экстрадиции на Украину. Украинская сторона предъявляет ученому обвинение в нанесении ущерба археологическому наследию Крыма. Александр Бутягин является заведующим сектором археологии Северного Причерноморья в отделе античного мира Эрмитажа. С конца 1990-х годов он руководит экспедицией, которая ведет раскопки на месте древнегреческого города Мирмекий в Крыму.
28 апреля обмен произошел на белорусско-польском пограничном пункте пропуска «Переров—Беловежа». Александра Бутягина на территории Белоруссии встретили с букетом цветов и сувенирами.