Сотрудники Хабаровскэнергосбыта посетили воспитанников детского дома в Бикине

Воспитанников детского дома № 14 в городе Бикин посетили сотрудники Хабаровскэнергосбыта (филиал ПАО «ДЭК», входит в Группу РусГидро), которые более 20 лет поддерживают ребят и коллектив детского дома. Также с энергетиками в гости приехали представители Туристского информационного центра Хабаровского края вместе с символом краевого туризма — Китолётом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Для детей подготовили увлекательную программу о путешествиях по региону. Ребята узнали об уникальных Шантарских островах, их природе и обитателях — китах и нерпах, с большим интересом включались в беседу, отвечали на вопросы викторины и получали подарки за правильные ответы. А необычный гость — Китолёт, чей визит наполнил праздник особым теплом и искренними эмоциями, стал для детей главным героем дня.
Продолжением программы стала работа приглашённых специалистов индустрии красоты — парикмахеров и мастеров маникюра, которые обновили ребятам прически и порадовали девочек уходом за руками, что стало приятным сюрпризом и важной составляющей заботы и поддержки.
Такие встречи уже стали доброй традицией. Хабаровскэнергосбыт поддерживает детский дом, создавая для его воспитанников атмосферу заботы и внимания, возможности для развития и социальной адаптации. Подаренные ребятам интеллектуальные игры, наборы для творчества, спортивный инвентарь для игр на свежем воздухе станут хорошим подспорьем для предстоящего летнего отдыха.