Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудники Хабаровскэнергосбыта посетили воспитанников детского дома в Бикине

Источник: Хабаровский край сегодня

Воспитанников детского дома № 14 в городе Бикин посетили сотрудники Хабаровскэнергосбыта (филиал ПАО «ДЭК», входит в Группу РусГидро), которые более 20 лет поддерживают ребят и коллектив детского дома. Также с энергетиками в гости приехали представители Туристского информационного центра Хабаровского края вместе с символом краевого туризма — Китолётом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Для детей подготовили увлекательную программу о путешествиях по региону. Ребята узнали об уникальных Шантарских островах, их природе и обитателях — китах и нерпах, с большим интересом включались в беседу, отвечали на вопросы викторины и получали подарки за правильные ответы. А необычный гость — Китолёт, чей визит наполнил праздник особым теплом и искренними эмоциями, стал для детей главным героем дня.

Продолжением программы стала работа приглашённых специалистов индустрии красоты — парикмахеров и мастеров маникюра, которые обновили ребятам прически и порадовали девочек уходом за руками, что стало приятным сюрпризом и важной составляющей заботы и поддержки.

Такие встречи уже стали доброй традицией. Хабаровскэнергосбыт поддерживает детский дом, создавая для его воспитанников атмосферу заботы и внимания, возможности для развития и социальной адаптации. Подаренные ребятам интеллектуальные игры, наборы для творчества, спортивный инвентарь для игр на свежем воздухе станут хорошим подспорьем для предстоящего летнего отдыха.