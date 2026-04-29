В РФ могут начать брать дополнительную плату за VPN: власти уже прорабатывают этот вопрос

Между тем в России с марта вступил в силу закон, позволяющий отказывать в выдаче прокатных удостоверений кинокартинам, дискредитирующим традиционные духовно-нравственные ценности. Меры уже нашли свое применение. Так, по этой причине из крупнейших онлайн-кинотеатров пропал третий сезон сериала «Метод». Главную роль в картине сыграл актер Константин Хабенский. Сезон больше нельзя найти на «Кинопоиске» и «Иви». Карточки проекта «Метод-3» на платформах существует. Однако серии для просмотра недоступны. Два сезона сериала пользователи по-прежнему могут найти в открытом доступе. На них ограничения не распространяются.