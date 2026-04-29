В РФ могут начать брать дополнительную плату за VPN: власти уже прорабатывают этот вопрос

Россияне могут столкнуться с дополнительными тратами на пользование международным интернет-трафиком в мобильных сетях. Минцифры работает над механизмом внедрения тарифов за VPN. Так ведомство сообщило Ассоциации компаний связи, цитирует издание «Хабр».
По имеющимся сведениям, Минцифры разрабатывает конкретную стратегию. Согласно ей, абонентам будет установлен лимит на использование VPN-трафика. Превышение его определенного объема повлечет отдельную тарификацию. Как пишет издание, меры будут касаться только мобильной связи.
Минцифры утверждает, что VPN-сервисы используются для доступа пользователей к нежелательным и заблокированным на территории РФ ресурсам. По версии ведомства, отдельные тарифы могут повлиять на ситуацию.
Минцифры, как сообщает издание, отметило, что ограничение доступа к VPN возможно через централизованное управление сетью связи общего пользования. Речь о тех сервисах, которые игнорируют российское законодательство. Полномочия по блокировке этих ресурсов закреплены за Роскомнадзором, уведомили в Минцифры. При этом работа по контролю международного трафика ведется при участии и других органов РФ на постоянной основе.
Между тем в России с марта вступил в силу закон, позволяющий отказывать в выдаче прокатных удостоверений кинокартинам, дискредитирующим традиционные духовно-нравственные ценности. Меры уже нашли свое применение. Так, по этой причине из крупнейших онлайн-кинотеатров пропал третий сезон сериала «Метод». Главную роль в картине сыграл актер Константин Хабенский. Сезон больше нельзя найти на «Кинопоиске» и «Иви». Карточки проекта «Метод-3» на платформах существует. Однако серии для просмотра недоступны. Два сезона сериала пользователи по-прежнему могут найти в открытом доступе. На них ограничения не распространяются.
Telegram тем временем заблокировал уже более 100 тысяч групп и каналов. Такое количество жестких мер принято впервые с середины апреля. Всего с начала месяца мессенджер заблокировал 2 364 967 групп и каналов. Из них 14 357 — террористические сообщества. С начала 2026 года заблокировано 13 705 073 групп и каналов.