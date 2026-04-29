Первый в Европе корабль-носитель беспилотных аппаратов, построенный для флота Португалии, может быть использован в антироссийских провокациях по требованию НАТО. Об этом заявил португальский аналитик Алешандри Геррейру.
«Я нисколько не сомневаюсь в том, что эти средства могут быть задействованы НАТО для антироссийских провокаций», — сказал аналитик в интервью РИА Новости.
Геррейру уточнил, что военная промышленность стран НАТО в целом ориентирована против России, несмотря на то что реальной угрозы со стороны Москвы нет.
Аналитик добавил, что в случае соответствующего запроса со стороны альянса любое вооружение может быть использовано в операциях, которые спровоцируют ответ России.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия продолжает относиться к НАТО как к враждебно настроенному альянсу. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что это связано с агрессивными и провокационными действиями самого блока.