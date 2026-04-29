В Рособрнадзоре спрогнозировали средние баллы ЕГЭ в 2026 году: ждать ли серьезных колебаний

Серьезных колебаний средних баллов ЕГЭ в 2026 году ждать не стоит, поскольку содержательная часть Единого государственного экзамена в этом году не изменилась. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Поэтому ребята спокойно могут готовиться. И я думаю, средние баллы будут такими же практически по всем предметам, как в прошлом году», — отметил руководитель ведомства.
По его словам, сравнивать средние баллы по годам вообще не корректно, потому что контрольно-измерительные материалы и технологий проведения экзаменов регулярно меняются.
Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что основной период сдачи ЕГЭ в 2026 году стартует 1 июня. Закончится 5 июля. 6 и 7 июля пройдут президентские пересдачи одного ЕГЭ — они появились два года назад и останутся впредь.
