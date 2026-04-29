В Иркутской области с начала года упал уровень загрязнения воздуха

IrkutskMedia, 29 апреля. В ходе мониторинга атмосферного воздуха в рамках федерального проекта «Чистый воздух» в Иркутской области зафиксировали снижение уровня загрязнения. В 1-й квартале 2026 года исследования провели в семи городах региона: Братске, Ангарске, Зиме, Иркутске, Свирске, Усолье-Сибирском, Черемхове и Шелехове.
Как рассказали в пресс-службе областного правительства, следуя из данных исследований 2025 года и начала 2026 года, экологическая модернизация предприятий показывает благоприятное влияние на атмосферный воздух по региону в целом.
В областном управлении Роспотребнадзора отметили, что самое большое число исследований в этом году провели в Иркутске (1312 проб). В Ангарске таких проб было взято 800, в Шелехове — 544. На территории Усолья-Сибирского, Свирска и Черемхове превышение гигиенических нормативов не обнаружено.
По данным Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, позитивные изменения в ходе мониторинга зарегистрировали в Байкальске — уровень загрязнения упал до низкого. В Вихоревке и в Усолье-Сибирском уровень опустился с очень высокого до высокого.
Ранее агентство рассказывало, что в марте по региону зафиксировано превышение норм ПДК. Больше всего исследований провели в Ангарске, Зиме и столице Приангарья.