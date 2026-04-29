Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы самые высокие зарплатные предложения для сотрудников без опыта работы в Красноярском крае

Служба занятости Красноярского края представила перечень вакансий для соискателей без опыта работы, в том числе выпускников. В нем 9 000 позиций для рабочих и служащих.

Самые привлекательные предложения по уровню зарплаты заявили ведущие компании приоритетных отраслей. К примеру, в Норильске на газодобывающем предприятии инженеру готовы платить до 153 тысяч рублей, а машинисту в горно-металлургической компании — до 230 тысяч рублей. На лесосибирское геологическое предприятие требуется геодезист, будущему сотруднику обещают до 180 тысяч рублей.

«Поиск кандидатов на трудоустройство компании ведут через службу занятости. С этой целью проходят гарантированные собеседования, выезды мобильных центров занятости, открытые отборы. Только в апреле состоялось несколько масштабных мероприятий. Во всех территориях Красноярского края прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства “Работа России. Время возможностей”. Затем в Москве — ярмарка кадровых возможностей для студентов из Красноярского края, которые учатся в столице. Ее посетили 120 ребят из МГУ, МГИМО, Высшей школы экономики, Всероссийской академии внешней торговли, Московского авиаинститута, Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе, МГТУ имени Н. Э. Баумана и других учебных заведений. Часть студентов сразу на мероприятии договорилась с работодателями о производственных практиках и стажировках, остальные — в процессе переговоров», — рассказали в Агентстве труда и занятости населения региона.

Ознакомиться с вакансиями можно на портале «Работа России» или в ближайшем центре занятости.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.