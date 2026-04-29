Названы самые высокие зарплатные предложения для сотрудников без опыта работы в Красноярском крае

«Поиск кандидатов на трудоустройство компании ведут через службу занятости. С этой целью проходят гарантированные собеседования, выезды мобильных центров занятости, открытые отборы. Только в апреле состоялось несколько масштабных мероприятий. Во всех территориях Красноярского края прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства “Работа России. Время возможностей”. Затем в Москве — ярмарка кадровых возможностей для студентов из Красноярского края, которые учатся в столице. Ее посетили 120 ребят из МГУ, МГИМО, Высшей школы экономики, Всероссийской академии внешней торговли, Московского авиаинститута, Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе, МГТУ имени Н. Э. Баумана и других учебных заведений. Часть студентов сразу на мероприятии договорилась с работодателями о производственных практиках и стажировках, остальные — в процессе переговоров», — рассказали в Агентстве труда и занятости населения региона.