Reuters: Политическая и военная власть в Иране перешла в руки КСИР

— Давление военного времени сконцентрировало власть в узком, более жестком внутреннем круге, укоренившемся в высшем совете нацбезопасности, канцелярии верховного лидера и КСИР, который теперь доминирует в военной стратегии и ключевых политических решениях, — сказано в статье.
На вершине системы власти в Иране все еще продолжает находиться действующий верховный лидер Моджтаба Хаменеи. При этом его роль в основном заключается в легитимизации решений, которые принимают генералы, а не в отдаче собственных распоряжений, отмечается в публикации.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его команда по национальной безопасности скептически отнеслись к идее Ирана о проведении трехэтапных переговоров. Об этом 27 апреля сообщили в издании Wall Street Journal.
По словам представителя американской администрации, политик не отверг идею Тегерана, но обвинил власти страны в нежелании отказываться от обогащения урана.