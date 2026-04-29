Три очка Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Даллас» в матче плей-офф НХЛ

«Миннесота» ведет в серии со счетом 3−2.

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. «Миннесота» в гостях обыграла «Даллас» со счетом 4:2 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Матс Цуккарелло (4-я минута), Мэтт Болди (40), Майкл Маккэррон (48), Кирилл Капризов (59). У «Далласа» отличились Миро Хейсканен (9), Джейсон Робертсон (57).

Капризов также отметился двумя голевыми передачами. По одному голевому пасу отдали нападающие «Миннесоты» Яков Тренин и Владимир Тарасенко. Защитник «Далласа» Илья Любушкин не отметился результативными действиями.

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Миннесоты». Следующий матч пройдет на домашнем льду «Миннесоты» в ночь на 1 мая по московскому времени.

По итогам регулярного чемпионата «Даллас» занял второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, «Миннесота» — третье.

Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли становилась «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.

