Динозавры и арт-объекты: «Динопарк» в городе Шарыпово признан одной из лучших практик благоустройства в России

«Динопарк» в городе Шарыпово включён в Федеральный реестр лучших практик благоустройства, реализованных в 2025 году в субъектах Российской Федерации.
Проект, возникший на месте пустующего пространства Центрального парка города, получил федеральное признание и теперь будет рекомендован для тиражирования в других регионах.
Идея создания парка родилась благодаря палеонтологическим находкам мирового значения в окрестностях Шарыпова, на Берёзовском угольном разрезе. Обнаруженные здесь скелеты динозавров привлекли внимание учнных со всей страны и стали основой для создания уникального общественного пространства. Проект победил во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах Минстроя России и получил федеральное финансирование в размере почти 100 миллионов рублей.
Сегодня на территории парка установлены реалистичные фигуры динозавров, арт-объекты, горка в виде потухшего вулкана, детский игровой комплекс в форме стегозавра, зона тихого отдыха, мостик через искусственный ручей, фонтан с подсветкой и площадка для проведения мероприятий. Значительную поддержку проекту оказали АО «СУЭК-Красноярск» и Фонд Мельниченко, выступившие социальными партнерами муниципалитета.
«Включение “Динопарка” в Федеральный реестр лучших практик закрепляет за Шарыпово статус одного из самых привлекательных туристических направлений Красноярского края. Шарыповский округ давно ценят за уникальную природу — десятки чистых озер, живописные холмы и леса. Теперь сюда приезжают не только ради тишины и воды, но и ради единственного в регионе парка, где можно увидеть динозавров в натуральную величину», — рассказали в пресс-службе СУЭК-Красноярск.
Кроме того, ежегодно в начале августа здесь организуют Всероссийский фестиваль «Открытие». Его проводят в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» при поддержке Агентства по туризму Красноярского края, администрации г. Шарыпово, СУЭК-Красноярск и Фонда Мельниченко.
В августе 2025 года фестиваль собрал более 30 тысяч участников — жителей и гостей из разных регионов страны. Мероприятие было отмечено и на международном уровне, став победителем XIV Международной премии в сфере событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARD в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства» среди городов с населением до 100 тысяч человек.
Для Красноярского края такие проекты имеют особое значение, подчеркивают в СУЭК-Красноярск:
«Они не только преображают малые города, но и создают новые экономические возможности: привлекают туристов, запускают сопутствующий бизнес — гостиницы, кафе, сувенирные лавки, сервисы. Они возвращают людям веру в то, что их малая родина может быть комфортной, красивой и интересной для жизни. И самое главное, такие проекты становятся наглядным примером того, когда бизнес, власть и жители действуют вместе, даже на месте пустыря может вырасти настоящая точка притяжения».