Лучше один раз увидеть: как развивалась передача изображений на расстояние

В 1832 году российский электротехник Павел Шиллинг изобрел первый практически применимый телеграфный аппарат. В 1843 году шотландский механик Александр Бейн получил патент на передатчик изображений на основе телеграфа, который считывал бы изображение электрическим щупом и передавал его в виде сигналов по проводам. Первый работающий прототип подобного устройства продемонстрировал в 1851 году английский физик Фредерик Бейкуэлл. На передающем устройстве он использовал вращающийся вал с токопроводящей фольгой, на которой изоляционным лаком был нанесен рисунок. По фольге перемещался контакт, виток за витком «сканирующий» изображение. На участках, где не было лака, аппарат передавал ток. На приемном устройстве был аналогичный вращающийся вал, обернутый бумагой с химической пропиткой, и такой же перемещающийся контакт. В том месте, где через контакт проходил ток, бумага меняла цвет.