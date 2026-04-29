Лучше один раз увидеть: как развивалась передача изображений на расстояние

До изобретения фототелеграфа передача изображений на расстояние могла осуществляться лишь физической доставкой его носителя получателю. В XV веке великий князь Московский Иван III женился на Софии (Зое) Палеолог — племяннице византийского императора Константина Палеолога и будущей бабушке Ивана Грозного. Бракосочетанию предшествовала доставка из Италии живописного портрета невесты. Можно предположить, что изображение, которое провело в пути несколько месяцев, положительно повлияло на решение Ивана III о женитьбе на Софии. Жених и невеста познакомятся очно лишь спустя несколько лет, когда София прибудет в Москву.
С развитием средств массовой информации возникла необходимость оперативно передавать и воспроизводить в печати изображения, иллюстрирующие новостные сюжеты. Крымская война 1853−1856 годов, в которой Франция, Англия, Турция и Сардиния (Италия) выступили коалицией против России, считается первой медийной войной благодаря оперативному освещению боевых действий в газетах и иллюстрированных журналах.
Сообщения корреспондентов передавались телеграфом, а фотографии и зарисовки батальных сцен воспроизводились в печати благодаря использованию литографии.
В 1832 году российский электротехник Павел Шиллинг изобрел первый практически применимый телеграфный аппарат. В 1843 году шотландский механик Александр Бейн получил патент на передатчик изображений на основе телеграфа, который считывал бы изображение электрическим щупом и передавал его в виде сигналов по проводам. Первый работающий прототип подобного устройства продемонстрировал в 1851 году английский физик Фредерик Бейкуэлл. На передающем устройстве он использовал вращающийся вал с токопроводящей фольгой, на которой изоляционным лаком был нанесен рисунок. По фольге перемещался контакт, виток за витком «сканирующий» изображение. На участках, где не было лака, аппарат передавал ток. На приемном устройстве был аналогичный вращающийся вал, обернутый бумагой с химической пропиткой, и такой же перемещающийся контакт. В том месте, где через контакт проходил ток, бумага меняла цвет.
Иероглифы по проводам.
Первое коммерческое применение подобной технологии состоялось в 1865 году: пантелеграф итальянского изобретателя Джованни Казелли соединил Париж и Лион. Принцип устройств был тем же: передача изображения специальными чернилами на фольге и прием на специальной бумаге, темнеющей в месте касания золотого контакта, когда по нему проходил ток. Картинка сканировалась и рисовалась при помощи маятников со сложным механизмом синхронизации и перемещения электродов. Фольга и бумага были натянуты на вогнутую пластину. Устройство было весьма громоздким и тяжелым: один лишь маятник имел длину 2 м и весил 18 кг.
Изобретением заинтересовалось правительство Российской империи для связи с Китаем: перевод письменности, насчитывающей тысячи иероглифов, в телеграфную азбуку представлялся затруднительным, а при передаче иероглифического послания в виде изображения проблема решалась автоматически. В итоге Казелли продал России право использования пантелеграфа на 10 лет за 100 тыс. франков.
29 апреля (17 апреля по старому стилю) 1866 года заработала телеграфная линия между Санкт-Петербургом и Москвой, в которой использовались аппараты Казелли. Однако эксплуатация показала ненадежность устройств и сложность в их обслуживании. К тому же тариф на передачу изображений (плата взималась за квадратный дюйм) значительно превышал цену на обычные текстовые депеши. Новинка не окупилась, и в 1868 году от аппаратов отказались.
Фототелеграф ХХ века.
Человечество вернулось к идее передачи изображения на расстояние в ХХ веке. В 1930-х годах в США, Европе и СССР началось регулярное телевещание. Хотя его качество оставляло желать лучшего, советские телепередачи можно было видеть и слышать (картинка и звук передавались в разных диапазонах) за тысячи километров от Москвы благодаря особенностям распространения радиоволн.
В 1927 году ТАСС впервые в Советском Союзе передал по радиотелеграфу изображение — фотографию Владимира Ленина, опубликованную затем на обложке журнала «Наука и техника». Однако качество было невысоким, а журналисты продолжали отправлять фотоматериалы почтой.
В 1930-е годы 90% материалов корпункта ТАСС в Нью-Йорке отправлялось в Москву обычной почтой — пароходами и поездами. Корреспонденция могла идти в штаб-квартиру больше месяца. Текстовые телеграфные сообщения ограничивались объемом в 200 слов в сутки.
На регулярной основе фотоснимки начали передаваться в агентстве в 1950-х годах. Фототелеграфный аппарат «Нева», применявшийся в ТАСС, состоял из передатчика и приемника. Передаваемая фотография помещалась на вращающийся барабан, над которым перемещался фотодатчик. Он построчно сканировал картинку и передавал сигнал в линию связи. Приемное устройство, синхронизированное с передающим, построчно освещало помещенную на барабан фотопленку или фотобумагу. Затем светочувствительный материал проявлялся и закреплялся химическими реактивами.
В 1960-х годах ведущие мировые новостные агентства были связаны сетью фототелеграфных аппаратов, которые оперативно передавали снимки корреспондентов. По инициативе ТАСС было создано фототелеграфное кольцо «Фотоинтернэшнл», с помощью которого агентства социалистических стран обменивались фотографиями.
«Фотокорреспонденты осуществляли съемку, приходили, печатали, редакция выпуска делала текст, и мы эти фотографии передавали в московские газеты — на определенные редакции, где стояли фототелеграфные приемные аппараты. Так же за границу передавали», — рассказал Александр Юрьев, сотрудник фототелеграфной службы Фотохроники ТАСС.
Сложности при передаче.
Фототелеграф работал на обычных телефонных линиях связи. На передачу одного черно-белого снимка уходило 7 минут. «Цветная фотография шла три раза по 7 [минут] с разными фильтрами: желтый, красный, голубой», — поделился воспоминаниями Юрьев. «Если помехи на линии, то [передачу] фотографии приходилось несколько раз повторять. Кто-нибудь влезет… коммутировалось же все проводами», — добавил он. В случае появления помех на принятом изображении появлялись полосы.
Помимо стационарных аппаратов существовали переносные. Их сотрудники фототелеграфной службы брали с собой в командировки, чтобы оперативно передать фото с места событий. Вместе с ними помимо фотографов ездили специалисты по фотопечати, редакторы.
Руководитель редакции фотоинформации, директор Фотохроники ТАСС Сергей Шахиджанян рассказал, что фотокорреспондент ТАСС Владимир Мусаэльян брал с собой в такие поездки целый ящик на колесах, в котором были бачки для проявки, химреактивы, портативный фотоувеличитель. «Снимал Брежнева, проявлял пленку, печатал фотографию 13×18 см, ее даже не сушил — наматывали на барабан [фототелеграфа] и передавали», — сообщил Шахиджанян. В фотоприемнике получалось негативное изображение. «Этот негатив клали на фотобумагу и контактный отпечаток уже несли в типографию, где с него делали клише. Качество было так себе, контраст был слабенький, деталировка — тоже. Но был фотодокумент», — добавил он.
Эпоха цифровой фотографии.
В 1980-е годы начали появляться цифровые фотокамеры, использующие электронный светочувствительный сенсор вместо фотопленки и записывающие информацию на электронные носители.
«Когда существовали параллельно две системы — пленка и “цифра”, качество “цифры” было сильно хуже, чем у пленки, — рассказал Шахиджанян. — Но то, что “мокрый” процесс (обработка фотопленки реактивами — прим. ТАСС) был полностью исключен, не нужно было сканировать, а перед тем проявлять и фиксировать, — это победило. Однако у цифровых камер поначалу была самая неприятная особенность — задержка спуска затвора. То есть фотограф нажимал, а камера срабатывала с запозданием».
Шахиджанян вспомнил пример такой медлительности. В конце 1990-х он фотографировал камерой Sony Mavica, записывающей снимки на компьютерные дискеты. «Она, когда затвор срабатывал, могла писать около минуты, — рассказал руководитель редакции фотоинформации ТАСС. — При этом человек должен был стоять неподвижно. Помню, мы снимали [основателя партии “Яблоко” Григория] Явлинского, он постоял секунд 40 и ушел. Только ушел — Mavica сделала кадр стены, где он только что стоял».
«Причем “цифровики” повторяли все “детские болячки” пленочных: сперва были разные типы карт памяти (как и разные форматы у пленок), камеры были дорогущими и тяжеленными, но развивались стремительно, — отметил Шахиджанян. — Самой частой поломкой стала спусковая кнопка. Ее гибкая мембрана не была рассчитана на такое количество снимков, как фотокоры делали в цифровую эпоху. В ТАСС была норма: на три опубликованных снимка разрешалось потратить одну пленку в 36 кадров».
С появлением интернета цифровые снимки начали передавать в виде файлов. «Когда мы с Антоном Денисовым снимали трагедию в “Норд-Осте” из квартиры напротив театрального центра, то была проблема с передачей данных — сотовую связь глушили, — поделился воспоминаниями Шахиджанян. — Тогда мы подключили обычный телефон и стали передавать фотографии по телефонной линии. Было это очень долго, но это сработало».
Сегодня скорости каналов передачи данных позволяют обмениваться изображениями высокого разрешения, а пользователи фотобанков могут получать снимки, скачивая их с сайтов. Увеличиваются и расстояния, которые преодолевают фотоснимки. В 2020 году космический аппарат New Horizons, запущенный Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в 2006 году, передал изображение участка звездного неба из пояса Койпера. Фотография преодолела около 7 млрд км.
С декабря 2021 года на борту Международной космической станции работает корпункт ТАСС. Специальными космическими корреспондентами агентства работают космонавты Роскосмоса. Они передают с орбиты новостные материалы, фотографии и видеоролики, размещаемые в специальном разделе сайта ТАСС.
Виктор Бодров, Габриэла Чалабова.
Использовались материалы книги «ТАСС сообщает…» / сост. Д. П. Горюнов, Л. Ю. Зубкова. — М.: Политиздат, 1988.