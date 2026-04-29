Капризов стал лучшим снайпером «Миннесоты» в плей-офф НХЛ

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий Кирилл Капризов стал лучшим снайпером «Миннесоты» в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В ночь на 29 апреля по московскому времени Капризов забросил шайбу в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Далласом» (4:2). Этот гол стал для россиянина 17-м в Кубке Стэнли, по этому показателю он обошел американца Зака Паризе (16). Также на счету россиянина в матче с «Далласом» две голевые передачи. В списке лучших бомбардиров «Миннесоты» в плей-офф НХЛ Капризов набрал 30 очков и поднялся на третье место, обойдя финна Микко Койву (28). Первые два места по этому показателю занимают Паризе (37) и канадец Джаред Спёрджон (31).
Капризову 29 лет, он выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В 77 матчах текущего сезона он забросил 45 шайб и отдал 44 голевые передачи. Всего за клуб он провел 396 игр, забросил 230 шайб и отдал 245 передач. В 2021 году россиянин получил «Колдер трофи» — приз лучшему новичку НХЛ. Ранее нападающий выступал за новокузнецкий «Металлург», уфимский «Салават Юлаев» и московский ЦСКА, с которым в 2019 году стал обладателем Кубка Гагарина.
Перед началом текущего сезона Капризов подписал новый контракт с «Миннесотой», соглашение рассчитано на восемь лет. Среднегодовая зарплата игрока составит $17 млн, что является рекордом лиги.
Вместе со сборной России Капризов стал олимпийским чемпионом в 2018 году, в финальном матче против команды Германии (4:3) форвард забросил победную шайбу в овертайме. Также вместе с национальной командой нападающий стал бронзовым призером чемпионата мира (2019).