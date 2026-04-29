Капризов стал лучшим снайпером «Миннесоты» в плей-офф НХЛ

В ночь на 29 апреля по московскому времени Капризов забросил шайбу в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Далласом» (4:2). Этот гол стал для россиянина 17-м в Кубке Стэнли, по этому показателю он обошел американца Зака Паризе (16). Также на счету россиянина в матче с «Далласом» две голевые передачи. В списке лучших бомбардиров «Миннесоты» в плей-офф НХЛ Капризов набрал 30 очков и поднялся на третье место, обойдя финна Микко Койву (28). Первые два места по этому показателю занимают Паризе (37) и канадец Джаред Спёрджон (31).