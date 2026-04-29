Врач сказал, какие простые продукты белорусы едят с избытком, а не стоило бы

Эндокринолог назвал продукты, которые белорусы едят с избытком, а также те, которых в рационе не хватает.

Источник: Комсомольская правда

Врач-диетолог-эндокринолог Владислав Морозик рассказал агентству «Минск-Новости», какие простые продукты белорусы едят с избытком (а не стоило бы) и какой еды в рационе не хватает.

Опираясь на данные эпидемиологических исследований, Владислав Морозик отметил:

«Белорусы много и часто едят картофель, до трех-четырех раз в день (в супе, пюре, жареный). И хотя картофель — полезный продукт, злоупотреблять им не стоит».

В списке — белый хлеб и сдоба, которые очень калорийны и буквально не содержат белка и клетчатки.

«Колбасы, сосиски тоже часто и много используются в питании, а это насыщенные жиры, большое количество соли, консервантов», — перечисляет диетолог.

Также в списке со знаком «минус» — майонез и соусы из магазина (причина — скрытые жиры, сахар, усилители вкуса), а также компоты, сладкие морсы, питьевые йогурты, где присутствует сахар в жидком виде.

Не хватает же в питании белорусов, по мнению Владислава Морозика, свежих овощей (и прежде всего листовой зелени), морской рыбы (отсюда — критически низкий уровень витамина Д и дефицит аминокислоты омега-3). А малое число потребляемой кисломолочки без сахара негативно влияет на микрофлору кишечника.

Тем временем кардиолог сказал, что белорусы едят меньше четырех порций в день этих продуктов, а должны — восемь.

А власти Гомельской области предупредили об опасной хитрости недобросовестных грибников с «грязной» продукцией из пострадавших от аварии на ЧАЭС районов.

Также белорусский онколог сказал, нужно ли женщинам обязательно носить бюстгальтер.

Кроме того, коммунальщики предупредили, что придут с осмотром в дома белорусов.