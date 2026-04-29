Работу социальных объектов Комсомольска оценил Дмитрий Демешин

В маршруте губернатора были музей изобразительных искусств, городская набережная, а также военно-исторический центр «Ступени памяти». Центр «Ступени памяти» работает с 2021 года. В учреждении представлена коллекция образцов оружия и обмундирования времен Великой Отечественной войны, локальных конфликтов, а также специальной военной операции. Есть и предметы быта, личные вещи и т.д. «Это не просто музей — это живая летопись подвига нашего народа. В настоящее время, когда мы сталкиваемся с попытками переписать историю и принизить подвиг наших предков, такие проекты приобретают особое значение. Их задача — не просто хранить память, а воспитывать настоящих патриотов, передавать правду из поколения в поколение. Это очень важно сегодня, завтра и всегда», — подчеркнул глава края. По поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина для музея выделили новое, более комфортное помещение. Ранее в этом здании располагался технопарк «Кванториум», который в прошлом году переехал в современное здание. Увеличение площадей почти в три раза позволило расширить экспозиции: «Последний мирный день», «Геноцид советского народа», «Локальные войны и СВО». Сейчас ведется работа над экспозициями «История Хабаровского края» и «Город трудовой славы».