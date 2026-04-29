От +4 до +14 и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 29 апреля

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 29 апреля будет немного прохладнее по сравнению со вторником. По области не обойдется без дождей и даже грозы с сильным ветром. Подробный прогноз на среду узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 29 апреля в донской столице ожидается облачной с прояснениями, существенных осадков не предвидится. Юго-западный с переходом на северо-западный ветер разовьет скорость до 5 — 10 м/с. В ночь на 30 апреля также без существенных осадков. Ветер северо-западный и северный задует со скоростью 5 — 10 м/с.
В Ростовской области в среду будет облачно с прояснениями. Утром и днем местами пройдет небольшой дождь. Юго-западный ветер сменится на северо-западный, он разовьет скорость до скоростью 5 — 10 м/с. В ночь на четверг синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь, днем грозу. Ветер северо-западный и северный задует со скоростью 5 — 10 м/с, при грозе порывы усилятся до 12 — 14 м/с.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Днем 29 апреля в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +12 — +14 градусов. В ночь на 30 апреля столбики термометров опустятся до +4 — +6 градусов.
В Ростовской области дневная температура воздуха в среду составит от +10 до +15 градусов, местами — до +18. В ночь на четверг ожидается от +3 до +8 градусов, при прояснениях возможно понижение до 0.
Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
Подпишись к нам в MAX и Telegram.