В Биробиджане начальник УМВД сегодня ответит на звонки жителей

В Биробиджане 29 апреля 2026 года начальник УМВД России по Еврейской автономной области Александр Добровольский проведёт прямую телефонную линию. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
С 17:00 до 18:00 жители региона смогут лично задать вопрос генерал-майору полиции. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 (42 622) 9−26−30. Обращения принимают на протяжении часа. Каждый звонок регистрируется, а обратившийся позже получит письменный ответ. Ход рассмотрения всех поступивших вопросов руководитель областного управления МВД берёт под личный контроль.
Подобный формат общения позволяет горожанам напрямую рассказать о проблемах, связанных с охраной порядка, работой участковых или расследованием преступлений, и получить разъяснения от первого лица полиции. В ведомстве подчёркивают, что прямая линия — это не просто разговор, а реальный инструмент для обратной связи, помогающий оперативно реагировать на запросы людей. Номер телефона действует только во время мероприятия, указанное время местное.
