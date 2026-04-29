Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Биробиджане начальник УМВД сегодня ответит на звонки жителей

Генерал-майор Добровольский выслушает вопросы по телефону.

Источник: Комсомольская правда

В Биробиджане 29 апреля 2026 года начальник УМВД России по Еврейской автономной области Александр Добровольский проведёт прямую телефонную линию. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

С 17:00 до 18:00 жители региона смогут лично задать вопрос генерал-майору полиции. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 (42 622) 9−26−30. Обращения принимают на протяжении часа. Каждый звонок регистрируется, а обратившийся позже получит письменный ответ. Ход рассмотрения всех поступивших вопросов руководитель областного управления МВД берёт под личный контроль.

Подобный формат общения позволяет горожанам напрямую рассказать о проблемах, связанных с охраной порядка, работой участковых или расследованием преступлений, и получить разъяснения от первого лица полиции. В ведомстве подчёркивают, что прямая линия — это не просто разговор, а реальный инструмент для обратной связи, помогающий оперативно реагировать на запросы людей. Номер телефона действует только во время мероприятия, указанное время местное.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru