«Петь они точно не будут»: Стас Михайлов не хочет заставлять детей идти по своим стопам

Российский певец Стас Михайлов, хорошо известный широкой публике, заявил, что не собирается выстраивать «музыкальную династию». Он не хочет заставлять детей идти по его стопам. Об этом артист заявил в эфире радио «Комсомольская правда».
«Ну, петь они точно не будут. Они могут, но им это неинтересно. Я не хочу их насильно тянуть на сцену. Думаю, они со временем проявят себя в чем-то другом», — цитирует слова Михайлова сайт KP.RU.
Артист рассказал, что его старшая дочь Даша имеет хороший голос и связана с музыкой, но больше увлекается созданием треков и современными технологиями, включая искусственный интеллект.
Сын Никита, которому 25 лет, уже работает в строительной компании. Младшие дочери тоже ищут себя. Маша серьезно увлечена лошадьми, а Иванна проявляет талант к рисованию и, возможно, займется дизайном интерьеров.
Стас Михайлов подчеркнул, что не хочет баловать детей чрезмерно, но дочкам трудно отказывать. Самое важное, что он им передает, — это умение оставаться людьми, жить в согласии и поддерживать друг друга в любых ситуациях.
Ранее певец рассказал, от чего старается отговаривать свою младшую дочь. По его словам, она слишком увлекается сладкими напитками.