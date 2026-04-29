Слухи о романах с Месхи и Дюжевым: актриса Карина Андоленко поставила точку в разговорах

Актриса Карина Андоленко, известная по ролям в сериалах «Жажда», «Золотая Орда», «Спасская» и других проектах, не раз оказывалась в центре внимания из-за слухов о личной жизни. Поводом становились разговоры о ее возможных романах с коллегами по киноцеху. Артистка в беседе с KP.RU ответила на вопрос, какие из этих слухов правдивы.
«Никакие. Не раз мне задавали этот вопрос, и я всегда отвечаю одинаково. Хорошо, если приписывают романы — значит, нам удалось сыграть любовь по-настоящему, раз у людей возникло ощущение, что у нас есть какие-то отношения, кроме профессиональных», — ответила актриса.
Сама Андоленко спокойно относится к слухам о романах с коллегами. В разные годы ей приписывали отношения с Гелой Месхи, Дмитрием Дюжевым, Егором Кончаловским, Станиславом Бондаренко и Алексеем Макаровым.
Напомним, в новом криминальном сериале «Приговор» 16+ актриса исполнила роль Валентины — женщины, ставшей возлюбленной Саввы, который был несправедливо осужден и после освобождения пытается начать жизнь заново. Роль возлюбленного сыграл Антон Васильев.