С поддержкой «Полюс Фонда» на севере Красноярского края реализуются важные проекты

В Северо-Енисейском муниципальном округе команда благотворительного «Полюс Фонда» провела стратегическую сессию. В мероприятии приняли участие специалисты администрации округа, авторы реализованных проектов и те, кто только планирует стать участником грантовых конкурсов. Обсуждались многие актуальные вопросы: от перспективных идей до видения будущего каждого населенного пункта и округа в целом. Совместно с грантополучателями и неравнодушными жителями специалисты фонда посещали проекты-победители грантовых конкурсов и оценивали проделанную работу. Иногда соискателю не хватает одного организационного толчка, чтобы понять, как сделать первый шаг на пути к заявке на грант, как ее подать и реализовать. Такую методическую поддержку мы готовы оказать — помочь «упаковать» идеи жителей и администрации в проектную деятельность. Здорово, что в Северо-Енисейском округе есть на это запрос, — рассказывает директор департамента по устойчивому развитию «Полюса», член совета «Полюс Фонда» Дарья Григорьева. Задача участников стратегической сессии — придумать, какие «чудеса» они способны сотворить на своей земле. И североенисейцы с удовольствием включились в эту работу. За годы существования грантовых конкурсов десятки идей стали реальностью, а сотни людей почувствовали: с поддержкой «Полюс Фонда» любые перемены возможны. В Северо-Енисейском округе действительно каждый год множество проектов. Успешную реализацию одного из них я вижу каждый раз, когда прилетаю сюда. Жители и гости поселка его также наблюдают — это проект, связанный с модернизацией зала ожидания багажа в аэропорту. Он инициирован и полностью реализован работниками аэропорта. Я рад, что удалось помочь с его реализацией, — отметил генеральный директор «Полюс Фонда» Александр Сабеев. В рамках визита представители «Полюса» также побывали в спорткомплексе «Нерика», музее золотодобычи, молодежном центре «АУРУМ», Северо-Енисейской школе № 1 имени Е. С. Белинского. Представители фонда вручили награды лучшим инициативам округа, которые реализуются в текущем году. Отметим, на конкурс 2026 года поступило 159 заявок: их направляли НКО, школы, детские сады, музеи и даже физлица. Каждая из них прошла строгий отбор по 10 критериям — от социальной значимости до бюджетных возможностей. В итоге семь проектов из Северо-Енисейского округа прошли в финал. Мы расскажем о четырех ключевых учреждениях округа, где благодаря победам в грантовых конкурсах уже реализованы или готовятся к запуску новые амбициозные инициативы. Северо-Енисейская средняя школа № 1 им. Е. С. Белинского: от творческих талантов до инженерного хаба Школа имени Белинского — флагман позитивных изменений в округе. Еще в 2023 году в школе при поддержке «Полюса» стартовал проект «Территория творческих талантов». На выделенные средства была создана полноценная эстрадная вокально-инструментальная группа. Вместо гаджетов и пустого времяпрепровождения дети получили профессиональные электрогитары, синтезаторы, ударную установку и качественный звук. Благодаря оказанной поддержке, ребята стали настоящей музыкальной группой и приняли участие в школьных и городских мероприятиях. В 2024 году эстафету подхватил проект «Территория здоровья». Школа закупила уникальный инвентарь для массовых эстафет: ботинки, игровые лыжи, яркие конусы и медицимболы. Благодаря этому спортивные состязания, такие как «Папа, мама, я — дружная семья», перестали быть скучными нормативами и превратились в настоящие шоу, в которых с радостью участвуют даже дети с ограниченными возможностями здоровья. Школа не останавливается на достигнутом. В 2026 году при поддержке «Полюс Фонда» здесь начнется реализация двух новых стратегически важных проектов: — «Правила дорожные детям знать положено» — создание площадки с дорожной разметкой и мобильными знаками для отрядов юных инспекторов дорожного движения; — «Горняк» — создание инженерного класса с современным оборудованием. Проект предполагает создание системы «школа — вуз — предприятие», чтобы растить кадры для горной отрасли прямо со школьной скамьи, оснащая классы для 3D-моделирования и робототехники. Спорткомплекс «Нерика»: комфорт для спортсменов Спортивный комплекс «Нерика» — центр притяжения всех любителей активного образа жизни. Здесь поддержка «Полюс Фонда» помогла решить две наболевшие проблемы: организационную и досуговую. Так, благодаря проекту «Комфортный старт» на лыжной трассе появилась теплая раздевалка. Теперь регистрация участников и подведение итогов проходят в цивилизованных условиях, без риска простуды для судей и детей. Это не просто стены — это уважение к труду спортсменов и организаторов. Благодаря проекту «Быстрее ветра» семьи округа получили доступный и полезный вид досуга — в спорткомплексе появился прокат велосипедов и электросамокатов. Муниципальный музей: интерактивная память Работа с историей требует современных подходов. Проект-победитель «Интерактивная карта поселка Пит-городок» доказал, что краеведение может быть ультрасовременным. Сотрудники музея вместе с волонтерами и школьниками отправились в поисково-исследовательскую экспедицию к месту бывшего поселения, чтобы собрать уникальные воспоминания и фотографии. Результатом стала интерактивная карта, доступная онлайн каждому жителю округа. В этом году проект ждет продолжение — «Забытые поселки 2.0». В нем будет рассказана история поселка Суворовский. Молодежный центр «АУРУМ»: единство поколений Молодежный центр «АУРУМ» — единственное учреждение в округе, которое на системной основе оказывает адресную помощь бытового характера тем, кто не может справиться сам: семьям участников СВО, одиноким пенсионерам, инвалидам. Благодаря гранту «Полюс Фонда» были закуплены промышленный дровокол и аккумуляторные лопаты-снегоуборщики для проведения уборки снега и оказания помощи в колке дров, а впереди у «АУРУМА» новый амбициозный проект — турнир по спортивному самбо «Единство», приуроченный ко Дню народного единства. Округ становится местом, где комфортно жить Грантовое финансирование — это не просто способ поддержки инициатив, а эффективный метод привлечения жителей к активному участию в развитии родного региона. Североенисейские учителя, спортивные наставники, деятели культуры и молодежь становятся авторами реализуемых идей, которые раньше были всего лишь мечтой. Будь то школьные спортзалы или современные лыжные трассы, средства «Полюс Фонда» вкладываются именно туда, где есть наибольшая потребность, — в развитие человеческого потенциала. Впереди — воплощение в жизнь победивших проектов, которые до конца текущего года станут ощутимой пользой для жителей округа. Но полноценное сотрудничество невозможно без активного вовлечения в эту работу органов местного самоуправления. Именно муниципальные власти обеспечивают необходимую координацию и поддержку инициатив непосредственно на местах. Все участники осознают, что будущее формируется прямо сегодня и зависит от усилий каждого. Благодаря этому сотрудничеству северная территория превращается в пространство, удобное для жизни, получения образования, занятий физической культурой и сохранения традиций. Это яркий пример того, как компании, ведущие ответственную социальную политику, способны преобразовать условия жизни населения больших регионов.