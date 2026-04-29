Горы по колено: «Диким» туристам могут разрешить сообщать о маршрутах через «Госуслуги»

Впереди лето — и туристов, которые решат, что им горы по колено, а в тайге они будут как дома, станет намного больше. При этом, согласно открытым данным, о своих планах сообщает лишь треть таких экстремалов. В результате, когда случается что-то плохое — люди попадают под лавины, теряются в тайге, получают на маршрутах травмы, переохлаждения, то рискуют не дождаться помощи или получить её слишком поздно. Потому что спасатели и поисковики-волонтёры в случае с «дикими» туристами обычно не знают, откуда они шли и куда, сколько в группе пострадавших, что у них с собой из полезного — еда, вода, фонари, палатки, спички и так далее, есть ли им чем утеплиться, могут ли они подать сигнал. Из-за этого тратятся часы и даже дни на поиски людей, которым помощь может быть необходима срочно.