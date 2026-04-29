«Я исчерпал все силы»: Стас Михайлов рассказал о чуде, которое вывело его на большую сцену

Российский певец Стас Михайлов прошел очень трудный путь к популярности. Годы без признания, отказы на радио и тяжелые времена. В эфире радио «Комсомольская правда» певец поделился, как в момент полного отчаяния произошло настоящее чудо, которое изменило всю его жизнь.
«Когда я отчаялся. Я тогда жил в Питере на съемной квартире. Уже завтра надо было платить за квартиру, но денег не было. Думаю: “Господи, пошли мне знак, нужен я тебе или нет”. Утром выбежал на пробежку, и меня сбивает машина. Обошлось без травм, просто упал на капот, и все», — цитирует слова артиста сайт KP.RU.
Он понял, что исчерпал все силы. Однако именно после этого случая события начали развиваться удивительно быстро. Михайлов уверен, что именно в такие моменты происходит помощь от Бога.
«Песня “Свеча” уже звучала везде, но не звучала на радио. И Артур Вафин (редактор радио “Шансон”. — Ред.), не зная меня, купил мой диск в подземном переходе и поставил его в эфир. И песня понеслась», — поделился певец.
Стас Михайлов уверен, что без всех этих сложностей и испытаний он бы не стал тем, кем является сегодня. Он считает, что ранняя слава в 20 лет могла бы его сломать. Многие его знакомые из того времени «сгорели» и не справились с внезапно свалившимся успехом.
