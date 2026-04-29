Майские за границей под вопросом — эксперт советует остаться в России

РИА Новости сообщает, что академик РАН Геннадий Онищенко не советует выезжать за пределы России на майские праздники.
По его словам, резкая смена климата и часовых поясов может негативно сказаться на самочувствии. Он отметил, что такие поездки создают дополнительную нагрузку на организм.
Эксперт считает, что более подходящее время для дальних путешествий — летний отпуск, который можно заранее спланировать.
На период майских праздников он рекомендовал ограничиться поездками за город и отдыхом в привычных условиях.
