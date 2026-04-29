Нижегородский опыт поддержки ИТ-отрасли презентовали компаниям из регионов

Регион привлек уже около тысячи специалистов благодаря уникальной программе возмещения НДФЛ, условия которой недавно обновили.

Нижегородские меры поддержки ИТ-сектора представили руководителям 50 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и других субъектов РФ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на министра цифрового развития региона Александра Синелобова. В рамках открытого вебинара специалисты АНО «Горький Тех» разъяснили актуализированные правила компенсации НДФЛ за привлеченных сотрудников.

Программа действует в регионе с 2024 года и позволяет компаниям получать возмещение в размере 100% НДФЛ за ИТ-специалистов, переехавших в область. Также предусмотрены выплаты в 50% за «дистанционщиков» и 20% за непрофильный персонал ИТ-организаций. По словам Александра Синелобова, за время существования меры в регион удалось привлечь около тысячи квалифицированных кадров, а объем выплат превысил 16 миллионов рублей.

Участники встречи обсудили нюансы подачи заявок через единую платформу субсидий и процедуру открытия подразделений в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что нижегородцам помогут получить гранты до 1,5 млн рублей на соцпроекты.