Нижегородский опыт поддержки ИТ-отрасли презентовали компаниям из регионов

Программа действует в регионе с 2024 года и позволяет компаниям получать возмещение в размере 100% НДФЛ за ИТ-специалистов, переехавших в область. Также предусмотрены выплаты в 50% за «дистанционщиков» и 20% за непрофильный персонал ИТ-организаций. По словам Александра Синелобова, за время существования меры в регион удалось привлечь около тысячи квалифицированных кадров, а объем выплат превысил 16 миллионов рублей.