«Не побоялась и вытащила меня»: как жена Стаса Михайлова спасла жизнь певца

В самом начале пандемии Стас Михайлов одним из первых заболел ковидом. Тогда еще мало кто знал, как лечить инфекцию. Болезнь у исполнителя протекала тяжело. По его словам, легкие были поражены, а температура не спадала. Врачи не могли дать точных прогнозов. Артист решил уйти из больницы домой, чтобы хотя бы увидеть детей, хотя и держался от них на расстоянии.