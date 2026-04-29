«Не побоялась и вытащила меня»: как жена Стаса Михайлова спасла жизнь певца

Во время тяжелой болезни коронавирусом Стас Михайлов оказался на грани жизни и смерти. Певец откровенно поделился, как в самый трудный момент его спасла жена Инна. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».
«Моя жена не побоялась, вытащила меня. Инна была все время рядом, делала мне уколы. И не заболела, кстати! Сама какой-то антибиотик нашла, и он меня поставил на ноги», — цитирует слова певца сайт KP.RU.
В самом начале пандемии Стас Михайлов одним из первых заболел ковидом. Тогда еще мало кто знал, как лечить инфекцию. Болезнь у исполнителя протекала тяжело. По его словам, легкие были поражены, а температура не спадала. Врачи не могли дать точных прогнозов. Артист решил уйти из больницы домой, чтобы хотя бы увидеть детей, хотя и держался от них на расстоянии.
По словам певца, его жена Инна не раз проявляла себя именно в такие самые непростые моменты жизни. Она поверила в него еще тогда, когда у него ничего не было, и с тех пор остается его верной опорой.
Напомним, у артиста долго не проходили симптомы бронхита, из-за чего он и обратился к врачам.