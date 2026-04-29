Стас Михайлов: Никогда не понимал мат со сцены

Многие артисты сегодня стремятся удивить публику громкими высказываниями и эпатажем, однако Стас Михайлов придерживается совсем другого подхода. В эфире радио «Комсомольская правда» певец рассказал, какие принципы считает для себя важными на сцене.
«Никогда не понимал мат со сцены. Не знаю, зачем это делают. Я, наверное, по старинке свой век доживу и буду со сцены говорить о другом — о любви, радости, о каких-то ценностях, о правильных вещах. По-другому не хочу», — цитирует слова певца сайт KP.RU.
Путь исполнителя к успеху был непростым. Долгое время его песни не брали в эфир, а признание пришло не сразу. Он уверен, что все происходит вовремя, и именно жизненные испытания помогают человеку расти и двигаться вперед.
«Почему в какой-то момент калитка открылась? Она открылась не тогда, когда я захотел, а когда Бог посчитал, что я к этому готов. Это как с песнями Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой. Они их пели годами, но только сейчас эти песни стали хитами», — добавил Михайлов.
Ранее артист поделился историей о событии, которое, по его словам, помогло ему пробиться на большую сцену. Ключевую роль в этом сыграла авария.