В Красноярском крае стартовал прием заявок на программу «Мама-предприниматель»

В Красноярском крае стартовал прием заявок на региональный этап федеральной программы «Мама-предприниматель» 2026 года. Это возможность для женщин, мечтающих о собственном деле, получить ценные знания и побороться за денежный приз на развитие бизнеса.
Участницы смогут освоить основы ведения бизнеса, получить консультации экспертов и действующих предпринимателей, посетить успешные компании региона, а затем защитить свои проекты, лучший из которых получит приз в 150 тысяч рублей. Ключевое условие — наличие бизнес-идеи с реальным потенциалом.
Победительницей прошлого года стала Ольга Мусс. Ее проект — бренд трикотажной одежды из натуральных материалов, получил высокую оценку жюри и поддержку для дальнейшего роста. Ольга выиграла сертификат на 150 тысяч рублей, который помог ей масштабировать производство.
Региональный этап пройдет в центре «Мой бизнес» Красноярского края с 17 по 21 августа 2026 года. Подать заявку можно на сайте мамапредприниматель.рф. Обучение и защита проекта проходят в очном формате, участие в программе бесплатное. Получить консультацию можно по телефону 8−800−234−0−124 (звонок бесплатный).
«Теперь подать заявку могут и те мамы, чей бизнес на конец 2026 года работает не более трех лет. Ранее этот срок ограничивался одним годом. Программа помогает участницам освоить базовые навыки ведения дела, получить возможность для привлечения стартового капитала и найти профессиональную поддержку», — отметил руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов.
Программа «Мама-предприниматель» действует при поддержке Союза женщин России по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор в Красноярском крае: региональный центр «Мой бизнес» при содействии агентства развития малого и среднего предпринимательства региона.