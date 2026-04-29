В пермском аэропорту ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

Ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в пермском аэропорту «Большое Савино» утром 29 апреля, рассказали представители Росавиации.
«Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полётов», — пояснили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.
Такие же ограничения ввели в соседних городах — Екатеринбурге и Ижевске.
Судя по информации на электронном табло пермского аэропорта, почти на два часа задерживается вылет воздушного судна из Перми в Москву: борт авиакомпании «Победа» должен был вылететь в 7:05, но время его отправления перенесли на 8:55.
Кроме того, с задержкой в Пермь прибудут два самолёта из Москвы (прибытие ночного рейса перенесли на 8:16, а дневного — на 13:40) и один из Сочи (он сядет в Перми не 13:55, как планировалось, а в 14:20).
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в 7:05 в Перми объявили режим «Беспилотная опасность».