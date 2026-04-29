Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В пермском аэропорту ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

О временных мерах безопасности сообщает Росавиация.

Ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в пермском аэропорту «Большое Савино» утром 29 апреля, рассказали представители Росавиации.

«Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полётов», — пояснили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Такие же ограничения ввели в соседних городах — Екатеринбурге и Ижевске.

Судя по информации на электронном табло пермского аэропорта, почти на два часа задерживается вылет воздушного судна из Перми в Москву: борт авиакомпании «Победа» должен был вылететь в 7:05, но время его отправления перенесли на 8:55.

Кроме того, с задержкой в Пермь прибудут два самолёта из Москвы (прибытие ночного рейса перенесли на 8:16, а дневного — на 13:40) и один из Сочи (он сядет в Перми не 13:55, как планировалось, а в 14:20).

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в 7:05 в Перми объявили режим «Беспилотная опасность».