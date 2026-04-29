Стас Михайлов раскрыл, когда ляжет под нож пластического хирурга

Известный российский певец Стас Михайлов рассказал, что не исключает возможности сделать пластическую операцию в будущем. Он готов пойти на такой шаг, но лишь при определенных условиях. Об этом артист заявил в эфире Радио «Комсомольская правда».
«Конечно, соглашусь. А почему нет? Если все повиснет, волосы вылезут, тогда надо сделать», — цитирует слова Михайлов сайт KP.RU.
Артист также поделился, как ему удалось кардинально изменить внешность и сильно похудеть. По его признанию, главный секрет — полный отказ от алкоголя, который он не употребляет уже почти три года. Михайлов заметил, что даже небольшой бокал вина провоцирует его на переедание, поэтому он решил полностью исключить спиртное.
«Мы уже привыкли, что если мы где-то на выезде с семьей, то едим с трех до пяти часов. Получается, это обед, переходящий в ужин. Потом приезжаем домой, на ночь ничего не едим. И перед концертом я стараюсь не есть. Максимум могу выпить кофе, съесть круассан», — поделился исполнитель.
Кроме того, утром он ограничивается водой с лимоном, тренировкой в зале, кофе или чаем с орешками. При этом певец честно признался, что полностью отказаться от сладостей пока не может. Их он очень любит. Музыканту за год удалось сбросить 17 лишних килограммов.