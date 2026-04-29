В Свердловском районе может появиться новая набережная

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Свердловском районе Красноярска может появиться еще одна благоустроенная набережная — выбор территории для работ в 2027 году сейчас зависит от жителей. На общероссийское голосование вынесены два общественных пространства: участок набережной в микрорайоне Тихие Зори и сквер на улице Семафорной.
Первая территория — набережная от Николаевского моста в сторону парка флоры и фауны «Роев ручей». Часть этой зоны уже привел в порядок застройщик, и в случае победы проекта благоустройство продолжат. Власти отмечают, что микрорайон активно развивается: здесь строятся новые дома и социальные объекты, в том числе школа, поэтому создание комфортных зон отдыха становится особенно актуальным.
Второй объект — сквер на улице Семафорной, 249−255. Ранее на этом месте находилась заброшенная территория с гаражами. После их сноса несколько лет назад участок частично привели в порядок, и теперь планируется полноценное благоустройство с созданием современного общественного пространства рядом с детским садом.
Как подчеркнула руководитель администрации Свердловского района Лилия Назмутдинова, окончательное решение остаётся за жителями: именно они определят, какая территория будет благоустроена в первую очередь. Голосование открыто для всех граждан старше 14 лет и проходит на специальной онлайн-платформе, а также через приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Отдать голос можно только за один объект. Итоги подведут 12 июня.
Работы по обновлению общественных пространств ведутся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в нацпроект «Инфраструктура для жизни».