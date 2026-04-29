Стас Михайлов ест один раз в день: его честный секрет похудения

Известный российский певец Стас Михайлов раскрыл, как ему удалось заметно похудеть и полностью изменить свой имидж. О своем опыте он рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда».
«Я перестал пить алкоголь и сразу похудел. Почти три года уже не пью. Потому что по чуть-чуть, даже бокал вина, в моем случае не работает: я сразу начинаю есть. Я для себя выработал алгоритм: ем один раз в день, мне это удобно», — цитирует слова певца сайт KP.RU.
Помимо этого, певец поделился, что встает утром, пьет воду с лимоном и идет в спортзал. Завтрак у него очень легкий — две чашки кофе или чай с орешками, а на обед может съесть омлет.
«Мы уже привыкли, что если мы где-то на выезде с семьей, то едим с трех до пяти часов. Получается, это обед, переходящий в ужин. Потом приезжаем домой, на ночь ничего не едим. И перед концертом я стараюсь не есть. Максимум могу выпить кофе, съесть круассан. Вот от чего не могу отказаться — это от сладостей, я их люблю», — признался исполнитель.
Ранее певец делился, что пробовал уколы для похудения, но быстро отказался от них, заявив, что уже через месяц «пропало желание жить». Кроме того, артист подчеркивал, что старается избегать всего, что связано с «химией», включая таблетки и витамины.