В Хабаровске самолёт вернулся в аэропорт из-за технической неполадки

Сегодня, 29 апреля 2026 года, воздушное судно, вылетевшее по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск, было вынуждено вернуться в аэропорт вылета. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По предварительным данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, через некоторое время после взлёта экипаж обнаружил признаки возможной технической неисправности и запросил посадку в аэропорту Хабаровска. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет. Службы аэропорта сработали в штатном режиме. На борту находились 37 человек, включая членов экипажа.
Хабаровская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полётов. В ходе проверки в том числе будет дана оценка подготовке судна к вылету. Кроме того, на контроле находятся соблюдение прав пассажиров и предоставление им обязательных услуг. Предварительно, вылет по маршруту запланирован на 30 апреля.
