В Хабаровске самолёт вернулся в аэропорт из-за технической неполадки

Хабаровская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полётов. В ходе проверки в том числе будет дана оценка подготовке судна к вылету. Кроме того, на контроле находятся соблюдение прав пассажиров и предоставление им обязательных услуг. Предварительно, вылет по маршруту запланирован на 30 апреля.