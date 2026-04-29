В Комсомольске-на-Амуре УК заставили выплатить 440 тыс. за потоп в квартире

Ремонт оказался уничтожен после аварии, но суд встал на сторону жильца.

Судебные приставы в Хабаровском крае добились взыскания крупной суммы с управляющей компании в пользу жительницы Комсомольска-на-Амуре — за затопленную квартиру, — сообщает ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Всё началось с аварийной ситуации в доме: в квартире женщины произошёл потоп, который фактически уничтожил недавно сделанный дорогостоящий ремонт. Добровольно компенсировать ущерб управляющая компания не стала, и дело дошло до суда.

Суд установил вину организации и обязал её выплатить пострадавшей 410 тысяч рублей за материальный ущерб, а также компенсировать дополнительные расходы: 7 тысяч рублей за услуги специалиста и более 22 тысяч рублей — за юридическую помощь и госпошлину.

Исполнительный документ поступил судебным приставам. После возбуждения производства должника уведомили о необходимости исполнить решение суда. Руководству управляющей компании отдельно разъяснили последствия затягивания выплат — от штрафных санкций до возможной ответственности.

После этого компания предпочла не затягивать и полностью рассчиталась с жительницей, перечислив все присуждённые суммы.