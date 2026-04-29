«Не знаю, за что меня любят женщины»: Стас Михайлов поделился мыслями об армии поклонниц

Народного артиста России Стаса Михайлова многие называют самым популярным певцом у женской аудитории. Однако исполнитель хитов «Все для тебя», «Ну, вот и все», «Холодно», «Без тебя» честно признался, что сам не знает точной причины такой любви со стороны поклонниц. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».
«Это такой бахвальский немножко ответ должен быть. Откуда же я знаю? Наверное, за песни, так скажем. За то, что я какой есть, такой и есть», — цитирует слова певца сайт KP.RU.
Стас Михайлов ворвался в большой шоу-бизнес еще в нулевые годы. Тогда его песни начали активно расходиться благодаря сарафанному радио. Люди сами передавали диски с его композициями из рук в руки. Даже став настоящей звездой, певец дает интервью довольно редко.
Ранее артист рассказал, как жена фактически спасла ему жизнь во время тяжелой болезни. Инна не побоялась и все время была рядом с мужем, делала ему уколы и активно участвовала в лечении. Она самостоятельно нашла антибиотик, который помог певцу встать на ноги.