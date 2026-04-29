ЦИК: способ открытия спецсчета не влияет на порядок финконтроля за кандидатом

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Способ открытия специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата — очно в отделении банка или дистанционно — не влияет на порядок и сроки контроля за поступающими на него средствами. Об этом ТАСС заявил зампред ЦИК России Николай Булаев, комментируя проект постановления о дистанционном открытии спецсчетов кандидатами при проведении выборов.
Согласно законодательству, все средства кандидатов на избирательную кампанию должны проходить через специальные избирательные счета, которые открываются в филиалах Сбербанка. Принятый ЦИК 27 апреля за основу проект постановления предусматривает, что кандидаты на предстоящих выборах в Госдуму будут иметь возможность открывать такие счета дистанционно без визита в отделение. Впервые такая новация была опробована в ходе единого дня голосования 2025 года в девяти субъектах РФ.
«Дистанционное открытие счета не предполагает ускоренного контроля за поступлением средств на этот счет», — сказал Булаев, отвечая на соответствующий вопрос.
Зампред ЦИК России пояснил, что при любом способе открытия специального избирательного счета — очном или дистанционном — Сбербанк предоставляет информацию по нему на следующий день после операционного дня. «Например, информация по операциям во вторник поступает не позднее 14:00 среды», — отметил зампред ЦИК.
По словам Булаева, все пожертвования кандидату, кроме имеющих явные признаки неправомерности, направляются на проверку в различные органы, в том числе в Минюст. Такие проверки проводятся в течение пяти дней. После получения результатов, если выявлена неправомерность пожертвования, комиссия направляет кандидату уведомление о необходимости вернуть средства. «После получения уведомления кандидат обязан вернуть неправомерное пожертвование в течение 10 дней», — добавил Булаев.
О дистанционном открытии спецсчетов.
Для онлайн-открытия спецсчета кандидат должен быть клиентом Сбербанка, пользоваться «Сбербанк онлайн», иметь мобильное приложение и паспорт РФ, выданный не менее чем за 10 рабочих дней до подачи заявления в избирком.
Сначала кандидат подает в избирательную комиссию заявление о намерении открыть счет дистанционно и согласие на передачу персональных данных Сбербанку. После разрешения комиссии данные кандидата передаются в банк через систему «Сберказначейство».
Затем Сбербанк после проверки направляет кандидату СМС со ссылкой на открытие счета в приложении. После открытия счета кандидат уведомляет комиссию о его реквизитах. Если кандидат не является клиентом Сбербанка, открыть счет дистанционно он не сможет — в таком случае счет открывается лично в отделении банка.
На этом же заседании ЦИК принял документы, регулирующие порядок формирования и расходования средств избирательных фондов. Для кандидатов-одномандатников на выборах в Госдуму предельная сумма расходов из избирательного фонда составляет 40 млн рублей.
Пожертвования кандидатам запрещено принимать, в частности, от иностранных государств и организаций, лиц без гражданства, международных организаций и движений, организаций-иноагентов, а также структур, связанных с иностранными агентами либо с лицами и организациями из реестров причастных к экстремистской или террористической деятельности.