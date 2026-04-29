ЦИК: способ открытия спецсчета не влияет на порядок финконтроля за кандидатом

Согласно законодательству, все средства кандидатов на избирательную кампанию должны проходить через специальные избирательные счета, которые открываются в филиалах Сбербанка. Принятый ЦИК 27 апреля за основу проект постановления предусматривает, что кандидаты на предстоящих выборах в Госдуму будут иметь возможность открывать такие счета дистанционно без визита в отделение. Впервые такая новация была опробована в ходе единого дня голосования 2025 года в девяти субъектах РФ.