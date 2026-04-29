Аэропорты Перми и Екатеринбурга временно закрыли для воздушных судов

Ограничения действуют для обеспечения безопасности полетов.

Источник: Комсомольская правда

Росавиация с 08:30 29 апреля ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Международных аэропортах «Пермь» («Большое Савино») и «Екатеринбург» («Кольцово»). Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения также действуют в аэропортах: Казань, Бугульма, Нижнекамск, Оренбург, Уфа, Ижевск, Челябинск, Орск, Ульяновск, Чебоксары.

В «Большом Савино» задержаны прилеты авиарейсов: ДР 6511 и СУ 1200 из Москвы, ДР 361 из Сочи, а также вылеты — ДР 6512 до Москвы, ДР 549 «Санкт-Петербург — Челябинск».

Ранее в Пермском крае объявили режим «Беспилотная опасность».