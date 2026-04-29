Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гол Миранчука помог «Атланте» выйти в четвертьфинал Открытого кубка США

В ⅛ финала «Атланта» обыграла «Шарлотт».

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. «Атланта» в гостях со счетом 2:0 обыграла «Шарлотт» в матче ⅛ финала Открытого кубка США по футболу.

Голы забили Алексей Миранчук (22-я минута) и Купер Санчес (71). Соперник «Атланты» по следующей стадии турнира станет известен позднее.

Миранчуку 30 лет, в текущем сезоне он забил первый гол в Открытом кубке США. Также на счету россиянина 5 голов в 9 матчах Главной лиги футбола (MLS).

Открытый кубок США проводится с 1913 года и является старейшим футбольным соревнованием в США. Действующим победителем турнира является «Нэшвилл».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше