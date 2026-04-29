Гол Миранчука помог «Атланте» выйти в четвертьфинал Открытого кубка США

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. «Атланта» в гостях со счетом 2:0 обыграла «Шарлотт» в матче ⅛ финала Открытого кубка США по футболу.
Голы забили Алексей Миранчук (22-я минута) и Купер Санчес (71). Соперник «Атланты» по следующей стадии турнира станет известен позднее.
Миранчуку 30 лет, в текущем сезоне он забил первый гол в Открытом кубке США. Также на счету россиянина 5 голов в 9 матчах Главной лиги футбола (MLS).
Открытый кубок США проводится с 1913 года и является старейшим футбольным соревнованием в США. Действующим победителем турнира является «Нэшвилл».