Быстрое ухудшение экономической ситуации может заставить Евросоюз скорректировать свою политику в отношении России. Об этом заявил депутат Европарламента Фернан Картайзер.
Парламентарий отметил, что одним из возможных сценариев является изменение подхода США к отношениям с Россией, после чего европейские страны будут вынуждены следовать этой линии.
«Можно представить и другие сценарии, такие как политические изменения на Украине или быстрое ухудшение экономической ситуации, которые заставят ЕС изменить курс», — сказал Картайзер в интервью РИА Новости.
Ранее KP.RU писал, что лидеры ЕС не смогут списать свои внутренние экономические проблемы на Россию. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что в этом виноваты они сами. По его словам, население государств ЕС все меньше верит в лживые оправдания этих событий.